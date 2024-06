Arnautovic attaccante ingombrante per il mercato dell'Inter, la Fiorentina osserva la situazione. Pinamonti, invece...

La Gazzetta dello Sport analizza l'interesse della Fiorentina per Marko Arnautovic. Nel reparto offensivo dei nerazzurri arriverà qualcuno solo se l'austriaco sarà ceduto. I club interessati a lui non mancano, perché oltre ai viola l'ex Bologna ha mercato anche in Turchia.

Il quinto attaccante nerazzurro sarà necessariamente un giovane per ragioni di lista. Meglio ancora se formato in casa come Andrea Pinamonti, appena retrocesso col Sassuolo e altro profilo seguito dalla Fiorentina.