È Banda sugli esterni per la Fiorentina. Il contratto a breve scadenza? Un'opportunità
Lameck Banda
Servono quattro innesti sugli esterni (tre se consideriamo anche Parisi che però sarà fuori a lungo) per il nuovo 4-3-3 della Fiorentina.
E' Banda!
Questo anche perché chi ritornerà dalle esperienze in prestito, difficilmente avrà delle chance di permanenza. Oltre al nome, già circolato di Volpato, nei radar viola, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è anche lo zambiano del Lecce, Banda.
Scadenza a breve
Il suo contratto con i salentini è in scadenza a giugno 2027, per questo motivo può diventare uomo-mercato in questa sessione estiva.
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