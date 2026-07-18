Un ex difensore gigliato si fa vedere sugli spalti del Viola Park e si mette a fare video - FOTO FN
Ad assistere dalle tribune del Viola Park all'allenamento della Fiorentina in corso in questi minuti, oltre alla consueta presenza di tifosi viola, vi è anche una vecchia conoscenza del mondo gigliato.
De Maio presente sugli spalti del Viola Park
Si tratta di Sebastien De Maio, ex difensore tra le altre della Fiorentina, con cui, nella stagione 2016-17, mise insieme nove presenze complessive tra campionato ed Europa League.
La foto
Queste la foto, realizzate da Fiorentinanews.com, di De Maio, attuale allenatore della squadra U15 Regionale della Voluntas Brescia, intento a godersi la sessione di allenamento.
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