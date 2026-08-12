Italiano tenta lo sgambetto: all'ex tecnico della Fiorentina piace un centrocampista che Paratici segue da tempo

L'attaccante - Mateo Pellegrino - è arrivato e adesso, stando a quanto trapelato nei giorni scorsi, sono due i grandi acquisti che mancano a Paratici per completare la sua Fiorentina. Un esterno offensivo di livello e magari un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli già presenti in rosa.

La richiesta di Grosso

Il nome in tal senso è sempre quello di Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo che Grosso ha richiesto fin dal suo arrivo. Una trattativa che Paratici ha lasciato per l'ultima fase di mercato, ma che adesso potrebbe essere insidiata da una nuova e inattesa pretendente.

Il “disturbo” di Italiano

Si tratta del Besiktas di Vincenzo Italiano che - scrive TMW - si sarebbe inserito nella corsa a Thorstvedt. L'ex tecnico della Fiorentina, che in queste ore ha ritrovato Dusan Vlahovic, vuole rinforzare anche il centrocampo e vede nel calciatore norvegese il profilo perfetto per la sua idea di gioco.