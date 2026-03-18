Corriere dello Sport-Stadio: Parisi esce trasfigurato dalla mano di Vanoli
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolone in prima pagina: “Meraviglia Fiorentina, dieci punti in cinque partite".
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Apertura per: “Viola un mese da leoni”. Ovvero: “Dieci punti in 5 gare la Fiorentina rilancia la corsa salvezza”.
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Qui troviamo: “Fiorentina pendolino per Parisi”. Sottotitolo: “Fabiano esce trasfigurato dalla mano di Vanoli, che ci ha rinunciato solo in due gare: per squalifica e infortunio”. In taglio basso infine: “Vanoli pensa già all’Inter Piccoli dal 1’”.
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