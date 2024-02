Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è intervenuto a DAZN prima della gara di oggi contro il Frosinone: "Prima di tutto dobbiamo fare attenzione ai dettagli, e poi dobbiamo avere massima concentrazione. Dobbiamo restare concentrati fino all'ultimo perché in Serie A le partite sono tutte toste".

Mentre a DAZN ha dichiarato: “Le grandi squadre non devono sbagliare l'atteggiamento, questo è molto importante. dobbiamo lottare in ogni momento della partita per ottenere quello che vogliamo oggi".