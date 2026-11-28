Il 14 maggio 1967 Kurt Hamrin segnò contro l’Atalanta il suo ultimo gol con la Fiorentina. Trentatré anni dopo, nello stesso giorno di maggio, Gabriel Batistuta salutò Firenze con una tripletta al Venezia. Le due partite lasciarono i loro nomi a un solo gol di distanza nella classifica storica viola. Per capire chi occupa il primo posto occorre guardare anche oltre la Serie A .

Questa graduatoria comprende le reti segnate in tutte le gare ufficiali con la Fiorentina, tra campionati e coppe. Il conto premia due giocatori capaci di superare quota 200, ma fa spazio anche a un regista, a un interno degli anni Cinquanta e a un attaccante che firmò una delle trasferte europee più riuscite della gestione Prandelli, una delle ultime in grado di rimettere la Fiorentina in evidenza sulla mappa dei pronostici calcio in Italia e in Europa.

5) Adrian Mutu, 69 gol

A Eindhoven, nell’aprile del 2008, la Fiorentina si presentò con l’1-1 dell’andata e la necessità di segnare per qualificarsi senza passare dai supplementari. Adrian Mutu ne fece due. Il primo arrivò su punizione, il secondo nella ripresa, quando il PSV aveva ancora tempo per riaprire il confronto. Lo 0-2 mandò i viola in semifinale di Coppa UEFA e diede un esempio di quanto il romeno pesasse anche fuori dal campionato.

Arrivato nel 2006, Mutu poteva partire a sinistra, venire incontro per ricevere e calciare prima che la difesa riuscisse a chiudergli lo spazio. Nella prima stagione condivise l’attacco con Luca Toni, un centravanti che impegnava i difensori nell’area di rigore. In seguito ritrovò Alberto Gilardino, già suo compagno a Parma. Cambiarono gli uomini attorno a lui, ma rimase la possibilità di affidargli l’ultimo passaggio o la conclusione della stessa azione. Le 69 reti in cinque stagioni raccontano la continuità con cui riuscì a incidere partendo anche lontano dalla porta.

4) Giancarlo Antognoni, 72 gol

Chi pensa ad Antognoni ricorda anzitutto come giocava a testa alta. A centrocampo vedeva il compagno libero prima che si aprisse il corridoio per servirlo e sapeva cambiare il ritmo dell’azione con un passaggio lungo. La quarta posizione tra i marcatori viola aggiunge una misura concreta al ritratto del regista. In quindici anni a Firenze segnò 72 volte, sfruttando anche la qualità del tiro dalla distanza e sui calci piazzati.

La Coppa Italia del 1975 arrivò quando Antognoni aveva ancora gran parte della sua carriera davanti. Nella stagione 1981-82 fu invece tra i protagonisti della squadra che contese lo scudetto alla Juventus fino all’ultima giornata. Quell’estate diventò campione del mondo con l’Italia. A Firenze il suo posto nella graduatoria dei gol è anche il risultato di una lunga responsabilità tecnica. Per stagioni intere la squadra passò dai suoi piedi per risalire il campo, servire gli attaccanti e trovare una conclusione quando il gioco si bloccava sulla trequarti.

3) Miguel Ángel Montuori, 84 gol

Nato a Rosario, Montuori arrivò a Firenze nel 1955 dall’Universidad Católica di Santiago. Esordì in Serie A contro la Pro Patria e vinse lo scudetto al primo anno. Era un interno, secondo il lessico tattico dell’epoca. Giocava alle spalle della prima punta, poteva combinare nello stretto e aveva il tempo d’inserimento per presentarsi in area quando i difensori erano già impegnati a seguire il centravanti.

Nella Fiorentina del primo scudetto, Julinho dava ampiezza e accelerazione sulla destra, mentre Giuseppe Virgili offriva un riferimento al centro. Montuori teneva insieme le due cose, facilitando la circolazione del pallone e attaccando lo spazio lasciato libero dai compagni. La stagione successiva i viola arrivarono alla finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, al Bernabéu. La carriera di Montuori a Firenze si chiuse nel 1961. In sei stagioni aveva segnato 84 reti, abbastanza per conservare il terzo posto e per lasciare una traccia statistica che rende ancora leggibile il suo peso nella squadra di Fulvio Bernardini.

2) Gabriel Omar Batistuta, 207 gol

Batistuta arrivò dal Boca Juniors nel 1991. Due anni dopo la Fiorentina retrocesse e il centravanti rimase per il campionato di Serie B, vinto nel 1993-94. Al ritorno in Serie A andò a segno in ciascuna delle prime undici giornate e chiuse il torneo con 26 reti, da capocannoniere. La potenza del destro era il tratto più riconoscibile. A renderlo difficile da marcare contribuivano anche la capacità di concludere al primo tocco e il modo in cui prendeva posizione tra i centrali prima del cross.

I gol accompagnarono anche i due trofei del 1996, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Nella Supercoppa contro il Milan, a San Siro, Batistuta firmò entrambe le reti del 2-1. Nel maggio del 2000 chiuse la sua esperienza viola con tre gol al Venezia, tutti nel primo tempo. Secondo il conteggio della FIGC, arrivò così a 152 reti nella massima serie con la Fiorentina, un primato per il club. Il totale di 207 lo colloca al secondo posto della graduatoria complessiva.

1) Kurt Hamrin, 208 gol

Ebbene sì, il miglior marcatore della Fiorentina era un’ala destra. Arrivato nel 1958, anno in cui aveva disputato la finale del Mondiale con la Svezia, Hamrin riceveva spesso largo e puntava il difensore per guadagnare il corridoio verso la porta. Il soprannome «Uccellino» rimandava alla leggerezza con cui cambiava direzione. Il 7-1 in casa dell’Atalanta nel 1964 racconta il resto. Hamrin segnò cinque volte nella stessa partita, un risultato eccezionale anche per chi giocava stabilmente al centro dell’attacco.

Le coppe contribuirono al suo primato. Nella finale di ritorno della Coppa delle Coppe del 1961 segnò contro i Rangers al Comunale di Firenze, dove la squadra completò il successo già avviato con il 2-0 dell’andata a Glasgow. Nel suo periodo in viola arrivarono anche due Coppe Italia, nel 1961 e nel 1966. L’ultima rete, nel pareggio interno contro l’Atalanta del 1967, fissò il record a 208. Il gol di margine su Batistuta resiste grazie alla produzione di nove stagioni, durante le quali Hamrin trasformò il lavoro di un’ala in numeri da centravanti.