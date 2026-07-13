La Fiorentina e una cessione che può portare una buona boccata d'ossigeno alle casse viola

Una cessione che può portare alla Fiorentina una buona cifra è quella del terzino destro brasiliano, Dodô.

Nottingham e Napoli

Proseguono i confronti tra il Nottingham Forest, che vorrebbe portarlo a giocare in Premier League, e il club viola. Ma sulle tracce dell'ex Shakhtar Donetsk c'è anche il Napoli, anche se gli azzurri, prima di presentare un'offerta alla Fiorentina, devono cedere diversi calciatori per espressa volontà del presidente De Laurentiis.

Le ambizioni di Dodô

Qualche settimana fa su Dodô, il diesse Paratici aveva fatto capire che avesse l'ambizione di andare a giocare in un club che gli desse una vetrina importante per mettersi in mostra e la società gigliata era d'accordo su una separazione. Tanto più che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2027 e quindi il momento per monetizzare la sua partenza è ora o mai più.