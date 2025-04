Nel dopo gara di Fiorentina-Parma ha parlato anche il doppio ex della sfida Alberto Di Chiara, che ha avuto modo di esprimersi sulla prestazione viola nel suo intervento a Toscana TV.

‘Atteggiamento sbagliato, la Fiorentina ha fatto il gioco del Parma’

“Con le squadre alla portata per la Fiorentina si è verificato spesso il calo di tensione visto col Parma, e stavolta c’era anche stata la gara il giovedì in mezzo che può avere stancato. Fin dai primi minuti però la squadra non andava e nella ripresa la musica non è cambiata, difficile poter dire che si sia trattato di un fattore legato alla stanchezza. La gara è stata affrontata con l’atteggiamento sbagliato, facendo il gioco del Parma che è venuto al Franchi per prendersi il punto e difendersi facendo a tratti anche qualcosa in più della Fiorentina. Ci si aspettava di più da una squadra che vuole fare quel salto che non riesce a fare da tanti anni. La gara va messa in disparte e bisogna andare avanti, è stato un mezzo passo falso e speriamo non ce ne siano più”.

‘Palladino dovrebbe cambiare la mentalità della squadra, ma…’

“La Fiorentina va in difficoltà quando deve proporre, si trova meglio quando può ripartire contro una squadra che attacca. Palladino dovrebbe cercare di cambiare la mentalità della squadra quando serve, non ha trovato la chiave per affrontare partite come quella col Parma. Fagioli non è riuscito a dettare i tempi, il centrocampo viola è mancato ma questo è dipeso anche dall’atteggiamento complessivo. Nessuno ha preso per mano la squadra e fatto la differenza”.