UFFICIALE: A Italia e Turchia gli Europei del 2032. Firenze spera

Il Comitato Esecutivo Uefa ha assegnato ufficialmente a Italia e Turchia, candidate uniche ad ospitare la manifestazione, l'organizzazione degli Europei del 2032.

I due paesi il 28 luglio scorso avevano unificato le proprie candidature per assicurarsi il voto della commissione Uefa.

Cinque saranno le città italiane in cui si giocherà, la scelta verrà ufficializzata in un secondo momento. Firenze ovviamente spera di essere in questo quintetto, fatto non da poco perché potrebbe agevolare l'opera di ristrutturazione del Franchi.

L’Italia dovrà presentare a Nyon un progetto credibile entro ottobre del 2026, con adeguate coperture economiche per la realizzazione/sistemazione degli impianti.