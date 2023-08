Come ti ribalto le aspettative in mezza estate: insegna Michael Kayode

Se c'era un profilo da tenere in considerazione per il ruolo da vice Dodo per la prossima stagione, questo era Niccolò Pierozzi, giovane terzino viola che tanto bene ha fatto la scorsa stagione con la maglia della Reggina in Serie B. A sorpresa, però, il giocatore sembra adesso in procinto di lasciare la società viola in direzione La Spezia, all'interno dell'operazione che porterà Nzola a Firenze.

La Fiorentina non vuole perdere definitivamente il giocatore, tanto che nel prestito con riscatto concordato con i liguri, ci sarà un controriscatto a favore dei viola. Un addio a sorpresa dicevamo, ma non troppo.

La fascia destra se l'è presa Michael Kayode, altrettanto giovane terzino destro della Fiorentina (classe 2004), fresco campione d'Europa con l'Italia U17 (suo il gol decisivo in finale). Il giocatore ha conquistato la fiducia di Italiano, che spesso lo ha schierato nelle amichevoli estive giocate fino ad adesso, facendo vedere buone cose. L'entourage del giocatore ha fatto sapere che non ci sono novità sul suo futuro, con il contratto che è in scadenza nel 2025.

Sempre più vicina dunque la sua permanenza in viola. Da capire adesso se mister Italiano gli vorrà dare fiducia come vice Dodo o consiglierà un nuovo colpo sul mercato. Le priorità della Fiorentina, però, sembrano essere altre e le quotazioni di un Kayode protagonista per la prossima stagione in prima squadra sono sempre più alte. La società viola è pronta a lanciare un nuovo talentino del settore giovanile?