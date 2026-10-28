Joao Mario-Fiorentina: è già finita. I viola lo hanno scaricato, Carnevali cerca aquirenti
L’avventura di Joao Mario alla Fiorentina rischia di interrompersi già a gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il poco spazio trovato dal portoghese dopo l’arrivo di Paolo Vanoli sta spingendo la Juventus a riaprire il dossier sul suo futuro, valutando insieme al club viola una possibile conclusione anticipata del prestito.
Il bilancio recente è indicativo: quattro panchine consecutive e soltanto una manciata di minuti a San Siro contro l’Inter. Un impiego ridotto che rende sempre più difficile immaginare una permanenza a Firenze e che rappresenta un problema anche per la società bianconera, interessata a valorizzare il giocatore.
Nuova destinazione
L’ipotesi sarebbe dunque quella di far individuare all'AD bianconero, Giovanni Carnevali, una nuova destinazione, in Italia oppure all’estero, nella quale Joao Mario possa trovare continuità e giocarsi maggiori possibilità di conferma.
L'intesa estiva
A complicare l’operazione ci sono però gli aspetti economici. L’intesa estiva prevedeva un prestito oneroso da 1,8 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni, pagabili in tre esercizi. La Fiorentina si era inoltre assunta interamente l’ingaggio del portoghese, pari a 1,5 milioni.
Proprio lo stipendio potrebbe diventare un nodo nella ricerca di una sistemazione alternativa: qualora si aprisse la strada a un nuovo prestito da gennaio al termine della stagione, la Juventus potrebbe dover rivedere le condizioni economiche, accettando un impegno maggiore rispetto all’accordo raggiunto con i viola.