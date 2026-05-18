Ecco la prima chiamata in casa Fiorentina per la Coppa del Mondo. Adesso...

La federcalcio croata ha da poco diramato la lista dei preconvocati per la Coppa del Mondo 2026.

Prima chiamata viola

Presente tra i difensori il giocatore della Fiorentina Marin Pongracic, che fa parte della lista degli attuali convocati per il Mondiale in America. Tra i convocati anche l'ex viola Fruk.

Manca ancora la definitiva ufficialità

La lista, però, non è ancora definitiva, visto che il CT Dalic ha inserito anche 7 giocatori in una lista a parte che ancora potrebbero prendere il posto di chi è nella lista definitiva.