L'Argentina rimonta l'Inghilterra nei minuti finali e approda per la seconda volta consecutiva (la terza nelle ultime quattro edizioni) alla finale dei Mondiali.

Vantaggio inglese

Dopo un primo tempo con poche emozioni e tanti falli, la ripresa è stata senz'altro più spettacolare, per lo meno per gli spettatori neutrali. Al 55esimo Gordon anticipa Molina su un cross perfetto di Rogers e infila il Dibu Martinez. Dopo il vantaggio, i Tre Leoni si chiudono in difesa e rinunciano quasi a giocare, lasciando però troppo spazio alla qualità dei sudamericani.

Rimonta argentina

Quando la vittoria dell'Inghilterra sembrava ad un passo, l'Argentina ha ribaltato la partita nel giro di pochi minuti. All'86 esimo minuto, dopo aver colpito anche un palo, l'Albiceleste ha trovato il pareggio con il tiro dalla distanza di Enzo Fernandez. 6 minuti più tardi, al 92esmo, Lautaro Martinez incorna di testa sul perfetto cross di Messi, regalando all'Argentina il vantaggio e il pass per la finale.