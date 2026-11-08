L'Atalanta torna alla vittoria: 90' in panchina per un vecchio obiettivo di mercato della Fiorentina

Dopo aver pareggiato contro Fiorentina e Kairat, due match intervallati dal clamoroso ko contro il Parma, l'Atalanta torna al successo andando a vincere per 0-1 sul campo del Monza. Vittoria maturata nella ripresa, grazie al gol del puntualissimo Krstovic. Prestazione di cuore della squadra di Sarri, di cui non ha fatto parte un giocatore sempre più ai margini.

Samardzic in panchina dal 1' e non entrato a gara in corso

Il tecnico toscano ha deciso di tenere fuori dall'undici titolare Lazar Samardzic, preferendo schierare sulla trequarti il trio composto da Elmas, De Ketelaere e Zalewski. L'ex Udinese non è stato chiamato in causa neanche a gara in corso, quando, per cambiare le cose dalla metà campo in avanti, Sarri si è rivolto invece a Rowe e a Kessie.

A gennaio potrebbe partire

Per il serbo si tratta sostanzialmente di una bocciatura, dopo la prova negativa in Conference League quando invece era stato schierato dal primo minuto. Nelle gerarchie di Sarri non è certo in prima linea: gennaio si avvicina e può diventare un pezzo pregiato, magari per la Fiorentina che lo ha cercato nell'ultime sessione invernale.