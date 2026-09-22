Oulaï è in patria. Dopo il riposo col Napoli... le fatiche agli ordini di Renard - FOTO

Protagonista contro il Pisa martedì scorso, Inao Oulaï è poi rimasto in panchina nella sfida tra Fiorentina e Napoli. Il centrocampista viola classe 2006 adesso sarà impegnato con la sua Nazionale, la Costa d’Avorio, con la quale ha preso parte al Mondiale quest’estate.

Oulaï è ad Abidjan

Il calciatore gigliato è arrivato nel ritiro di Abidjan per mettersi a disposizione dell’allenatore Hervé Renard, esperto tecnico con tantissime avventure con nazionali africane nella propria storia: Zambia, Angola, Marocco, Arabia Saudita e Tunisia, oltre alla Costa d’Avorio, per il classe ’68 francese.

Le gare degli Elefanti

La Costa d'Avorio inizierà il ciclo di gare di qualificazione alla Coppa d'Africa 2027 il 24 settembre in casa contro il Ghana. Gli Elefanti si recheranno poi in Somalia il 29 settembre per la seconda partita, per poi disputare un'amichevole contro il Camerun il 3 ottobre.