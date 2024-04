Corriere dello Sport-Stadio: Il ritorno di Macia

Due pagine dedicate alla Fiorentina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 28

Grande spazio viene dato a: "Ranieri crampi viola di fedeltà". Sottotitolo: "Non termina una gara senza spasmi muscolari: a Salerno l’assist che ha cambiato la gara Ha vinto ogni diffidenza ora è uno dei pochi ad avere un accordo pluriennale". In taglio basso: "Burdisso in partenza, torna Macia".

Pagina 29

Sulla probabile formazione per domani leggiamo: "Dodo e Milenkovic a Bergamo più Nico, Belotti e Beltran". Sottotitolo: "Bonaventura ha una caviglia ancora in disordine: potrebbe lasciare il posto ad Arthur. Mandragora c’è".