Perché il 3-5-2 può essere (a oggi) solo un’opzione a partita in corso per la Fiorentina

Habemus doppia punta. Contro l’Udinese Italiano ha provato a rivoluzionare la sua Fiorentina a partita in corso, quando al 65’ ha inserito Beltran e Milenkovic al posto dei due esterni d’attacco Kouame e Brekalo. Con queste sostituzioni, il chiaro passaggio alla difesa a tre con il serbo al fianco di Ranieri e Quarta e, i due terzini Biraghi e Kayode chiamati al ruolo su tutta fascia e la coppia d’attacco Beltran-Nzola. Che fosse un 3-5-2 o un 5-3-2, poco importa, il concetto rimane il medesimo, così come il risultato portato a casa.

E così Italiano sperimenta nuove opzioni per la sua squadra. Questa soluzione però, al momento, è destinata a rimanere soltanto un’alternativa da usare a partita in corso. Il motivo è molto semplice: nonostante l’ottimo lavoro che stanno svolgendo i difensori centrali in questa fase della stagione, rimangono pur sempre tre contati (Milenkovic, Ranieri e Quarta, oltre a Comuzzo), visto l’infortunio di Mina. E così Italiano dovrebbe rischiare di mettere in campo contemporaneamente dal primo minuto (in un momento della stagione pieno zeppo di impegni), gli unici tre giocatori che possono ricoprire quel ruolo.

In caso di emergenza Italiano potrebbe davvero pensare di dare i primi minuti nelle gambe al giovanissimo Comuzzo e non è detto che non lo faccia, oppure riadattare qualcuno a centrale di difesa. Uno scenario che però, al momento, preferiamo accantonare. Con una difesa centrale ridotta all’osso, ecco perché il 3-5-2 al momento rimane solo un’idea da poter utilizzare a partita in corso.