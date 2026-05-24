"Mediacom potrebbe ritirare la sponsorizzazione alla Fiorentina". L'ipotesi che si trasforma in un grattacapo

Sull'edizione odierna di Repubblica - Firenze si parla delle mosse che faranno seguito al meeting di New York tra Paratici, Ferrari e la famiglia Commisso.

L'ipotesi

Come scrive il quotidiano, però, negli ambienti vicini alla famiglia americana gira voce che Mediacom potrebbe ritirare la sponsorizzazione alla Fiorentina.

Grattacapo

Se così fosse ci sarebbe un problema in più da risolvere e non ci poco conto, visto che la Fiorentina con la sua parte correlata si finanzia immettendo 25 milioni a stagione nelle casse viola.