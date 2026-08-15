Il calciatore ancora della Fiorentina… di cui tutti hanno perso le tracce

Forse sì, è meglio dimenticare. O forse no. Gino Infantino è ancora un calciatore della Fiorentina, almeno sulla carta… tutto dipende dall’Argentinos Juniors, più che dal classe 2003 di Rosario. Il centrocampista mancino ha lasciato la Fiorentina lo scorso gennaio, con la formula del prestito fino al 30 dicembre 2026, con obbligo di riscatto condizionato… e la condizione è che la squadra in cui si trova attualmente ottenga la salvezza in campionato.

Il riscatto sarebbe una formalità, ma…

La cifra del riscatto del calciatore? Non è dato saperla di preciso, ma si tratta di una somma praticamente simbolica. Il campionato argentino non si concluderà prima della fine del 2026, dal momento che si tratta di una lega che si sviluppa nell’anno solare. Dall’approdo in Argentina Infantino ha messo assieme appena 3 presenze, nessuna da titolare.

Girovagando senza meta

Alla Fiorentina ha chiuso la propria avventura da tempo, forse non l’ha neppure mai cominciata. 9 presenze totali, una comparsata deludente in Primavera, quindi il prestito all’Al-Ain, senza lasciare praticamente traccia nemmeno negli Emirati Arabi Uniti, con 7 presenze ed un gol. La speranza della Fiorentina è che naturalmente l’Argentinos Juniors non faccia scherzi, dato che Infantino è sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Ma ci sarà da attendere…