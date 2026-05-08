Paratici verso la permanenza a Firenze... e a Roma chi ci va come ds? Spunta un nuovo candidato

Nelle ultime settimane, soprattutto in casa Fiorentina, ha preso piede la voce dell'interesse della Roma verso Fabio Paratici, da poco nuovo direttore sportivo viola. Eppure tutto sembra sfumare evidentemente i giallorossi hanno altri obiettivi e dunque Paratici va verso la permanenza a Firenze.

Paratici resta a Firenze… e a Roma?

Ma quindi a Roma chi ci va? Sono stati fatti tanti nomi ultimamente, tra cui Daniele Pradè per quello che sarebbe un clamoroso ritorno dell'ex viola. Adesso, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'ultima idea è Mehdi Benatia, ex giallorosso proposto al club nelle ultime ore. Attualmente è il ds dell'Olympique Marsiglia.

Spunta l'idea di un ex giallorosso: scambio con l'OM?

E proprio con la società francese potrebbe esserci addirittura uno scambio. Frederic Massara, attuale direttore sportivo della Roma, è destinato a lasciare a fine stagione e ha già avuto un colloquio proprio con l'OM. Benatia è un'opzione, ma il preferito resta Giovanni Manna.