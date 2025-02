La giornalista Sabrina Uccello a La Fiera del Calcio ha svelato alcuni aneddoti interessanti su un fresco nuovo calciatore viola: il difensore argentino Nicolas Valentini. Il calciatore viola è stato la ‘svolta’ nel rapporto tra due storici personaggi del Boca Juniors. Dopo anni senza rivolgersi la parola complice un pessimo rapporto maturato in seguito alla lunga esperienza assieme in maglia Boca Juniors, nel 2022 Martin Palermo, allora tecnico dell’Aldosivi, è tornato a palare con Juan Roman Riquelme, vice presidente degli Xeneizes. Infatti Palermo telefona a Riquelme per chiedergli in prestito in prestito uno dei difensori più interessanti del panorama locale: si trattava proprio dell’attuale difensore viola, Nicolas Valentini.

L’aiuto a Palermo… ma soprattutto al difensore viola

Da parte ogni rancore: Riquelme risponde presente alla richiesta di aiuto dell’ex compagno di squadra. In realtà il vero assist Riquelme però lo farà in realtà al 2001 Valentini, dal 2014 nelle giovanili del Boca Juniors e che all’Aldosivi farà un’esperienza molto importante per la sua crescita da professionista, trovando fiducia e continuità.

La svolta tattica che ha cambiato la carriera di Valentini

Valentini inizia a giocare da centrocampista, ma tra le fila del Sarmiento, da giovanissimo, il tecnico Juan Coppolino lo farà arretrare a ricoprire il ruolo di difensore centrale, affascinato dalla tecnica del giocatore mancino di Junin, abbinata all’ottimo fisico. Questa scelta gli cambierà la carriera, fino a portarlo alla vittoria della Supercoppa col Boca e al raggiungimento del sogno di giocare in Serie A. Ora il difensore argentino è in prestito al Verona per ritrovare campo e minuti prima di riabbracciare la Fiorentina la prossima stagione.