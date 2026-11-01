Anche il Napoli "parla" americano? Rizzetta: "Ho offerto a De Laurentiis più di un miliardo di euro"

Sono giorni caldi sul fronte societario a Napoli, con Matt Rizzetta, imprenditore americano a capo del fondo d'investimento Underdog Global Partners, che ha confermato l'interesse per l'acquisto del Napoli.

L'offerta ad ADL

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, l'imprenditore, già proprietario del Campobasso, ha rivelato di aver già comunicato ha spiegato di aver già comunicato ad Aurelio De Laurentiis la propria volontà di acquisire club azzurro, svelando anche le cifre dell'offerta: “In questo momento tra il nostro gruppo ed i nostri finanziatori, che sono principalmente grandi fondi sportivi USA, siamo più o meno tra 1 e 1,3 miliardi di euro”.

“Voglio una polisportiva mondiale”

Rizzetta, poi, ha rilevato che il suo obiettivo è quello di creare “Una polisportiva di livello mondiale assieme al Basket Napoli, già di nostra proprietà”. In caso di cessione, il Napoli diverrebbe la decima squadra del nostro campionato guidata da una famiglia o da un fondo d'investimento statunitense, tra cui ovviamente figura anche la Fiorentina.