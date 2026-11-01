header logo

Aquilani rischia di dover fare a meno di ben sei giocatori in vista della Fiorentina!

Redazione /
Commenti Condividi
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt. Foto: Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Non arriva in grande forma il Sassuolo di Alberto Aquilani alla partita contro la Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, sono tantissimi i giocatori che non saranno della partita del Mapei sulla sponda neroverde. 

Quanti assenti!

Saranno out Koné, Boloca, Pieragnolo, Lysen e Paz, oltre allo squalificato Thorstvedt. Lo stesso Aquilani ha detto in conferenza stampa che tanti sono i giocatori in dubbio per la sfida di domani. 

Emergenza totale

Emergenza totale in difesa, con il tecnico ex Fiorentina che potrebbe affidarsi a Idzes come difensore centrale al fianco di Odenthal. Sulle corsie probabile spazio per Doig e Cinquegrano con in mediana Adzic, Matic e Bakola. Davanti torna Sebastiano Esposito con Berardi e Laurienté.

Notizie correlate
💬 Commenti