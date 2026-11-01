In tre out contro il Sassuolo. Ecco come stanno

Marin Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il Corriere dello Sport fa la conta dei giocatori della Fiorentina fermi ai box in vista della gara contro il Sassuolo di domani e in vista anche dei prossimi match dei viola.
Ranieri out
Per la trasferta di Reggio Emilia niente da fare per Luca Ranieri, che sta continuando il programma di recupero personalizzato dall’infortunio al nervo del piede.
Atta e Pongracic
Ancora fuori Arthur Atta, alle prese con il sovraccarico strutturale all’addome. Pure Marin Pongracic avrà bisogno di tempo per smaltire la lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra.
💬 Commenti