header logo

In tre out contro il Sassuolo. Ecco come stanno

Redazione /
Commenti Condividi
Marin Pongracic
Marin Pongracic. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Il Corriere dello Sport fa la conta dei giocatori della Fiorentina fermi ai box in vista della gara contro il Sassuolo di domani e in vista anche dei prossimi match dei viola. 

Ranieri out

Per la trasferta di Reggio Emilia niente da fare per Luca Ranieri, che sta continuando il programma di recupero personalizzato dall’infortunio al nervo del piede.

Atta e Pongracic

Ancora fuori Arthur Atta, alle prese con il sovraccarico strutturale all’addome. Pure Marin Pongracic avrà bisogno di tempo per smaltire la lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra.

Notizie correlate
💬 Commenti