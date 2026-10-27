UFFICIALE: La Fiorentina perde Pongracic per infortunio. I dettagli

La Fiorentina ha appena fornito novità sulle condizioni del difensore croato Marin Pongracic, costretto ad uscire anzitempo nella sfida di domenica scorsa a San Siro contro l'Inter. Il calciatore salterà la gara di giovedì contro l'Atalanta, ma anche quelle immediatamente successive, salvo sorprese.

Il comunicato viola

“ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina”.

Rivalutazione nelle prossime settimane

“Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane”.

Verosimilmente quindi il classe '97 ex Lecce tornerà a disposizione di Paolo Vanoli soltanto dopo la prossima sosta per le nazionali, saltando anche le partite contro Sassuolo e Juventus.