Con Pongracic e Ranieri ai box la coperta in difesa adesso è cortissima. E a centrocampo le cose non migliorano..

Questo pomeriggio, a due giorni dalla partita casalinga contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di far il punto della situazione in casa Fiorentina. L'opportunità per capire come stanno i giocatori in dubbio, e quali potrebbero essere le scelte di Vanoli in vista di questa delicata sfida.

I problemi in difesa adesso sono anche a livello numerico: Ranieri e Pongracic sono out

Benché a San Siro si sia vista la miglior versione del croato, dopo l'infortunio subito nel secondo tempo Marin Pongracic dovrà restare per molto tempo ai box: il problema al bicipite femorale lo terrà lontano dai campi almeno fino a dopo la sosta. Nessuna possibilità di vederlo in campo quindi contro Atalanta, Sassuolo e Juventus. La sua assenza peserà molto visto la contemporanea assenza di Luca Ranieri, che anche nella giornata di oggi si è allenato a parte svolgendo un lavoro personalizzato. Dopo aver saltato le ultime due partite l'ex capitano dovrebbe restare escluso dai convocati anche in vista della sfida di giovedì sera. I titolari molto probabilmente dovrebbero essere Viery e Dragusin.

Atta continua il suo percorso di recupero, per Oulai decide Vanoli

La situazione non migliora a centrocampo, con Atta che continua a lavorare a parte per smaltire il sovraccarico funzionale all'addome: anche contro la Dea il francese non ci sarà. Niente di grave per Oulai, che durante la rifinitura prima della sfida contro l'Inter ha preso una forte botta ad un piede: anche questo forse, oltre alle scelte di Vanoli, hanno escluso il giocatore dalla sfida di San Siro. Il ballottaggio per il terzo posto da titolare, assieme a Fagioli e Ndour, sarà ancora nuovamente tra Brescianini e Goncalves.