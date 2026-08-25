La Nazione: Debutto choc, una vera umiliazione

“Ahi Fiorentina, che mazzata!”. Questo il titolo di apertura della edizione odierna del QS de La Nazione, che inevitabilmente si concentra soprattutto sulla netta sconfitta dei viola contro la Roma.

Pagine 2-3

La Nazione apre le pagine interne sulla Fiorentina scrivendo: “Viola, debutto choc all'olimpico. Gioco e idee, che pessima sorpresa. Quattro gol e neppure una reazione”. A pagina 3 poi, una serie di commenti delle firme più note del quotidiano fiorentino. Fra queste anche quella di Benedetto Ferrara, che scrive: “Niente giudizi, vogliamo fidarci. Ma è stata una vera umiliazione”.

Pagine 4-5

A pagina 4 spazio alle parole dei protagonisti: “Il monito di Grosso: resilienza e lavoro ma servono rinforzi”. Infine, a pagina 5, anche il mercato: “Kean più fuori che dentro, c'è l'accordo con il Como. Affare entro domani”.