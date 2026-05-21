La Fiorentina Femminile conferma il suo direttore sportivo: contratto di due stagioni per programmare il futuro

Dopo la conferenza stampa di fine stagione della squadra femminile, alla quale ha preso parte tutto il comparto sportivo compreso il direttore generale del club Alessandro Ferrari, la Fiorentina ha deciso di confermare la fiducia nel proprio direttore sportivo. Stiamo parlando del direttore Simone Mazzoncini, che quest’oggi ha ufficializzato il prolungamento del suo contratto con il club gigliato.

La Fiorentina rinnova il direttore sportivo dell'area femminile

A comunicarlo è stato la stessa Fiorentina con una nota sul proprio sito ufficiale. Questo è il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto con il Direttore Sportivo dell'Area Femminile Simone Mazzoncini fino al 30 Giugno 2028. Il Dirigente è arrivato a Firenze nel 2020 e proseguirà nel suo impegno con il club al Rocco B.Commisso Viola Park in vista della prossima stagione. Buon lavoro Direttore!”.