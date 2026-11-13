Il Monza a gennaio può perdere Varela: come sostituto, in lizza un vecchio obiettivo della Fiorentina

E' già nei pensieri della Fiorentina la prima partita post pausa per le Nazionali, in programma lunedì 23 novembre alle 20.45 in trasferta contro il Monza. Il giocatore da tenere più d'occhio sarà senza dubbio Gustavo Varela, che sta facendo bene a tal punto da diventare un pezzo pregiato del mercato di gennaio.

Possibile salto in una big

L'impatto di Varela sulla Serie A è stato a dir poco devastante: dopo 11 giornate, guida la classifica marcatori con 9 gol. Su di lui ha messo gli occhi il Napoli, che in questo inizio di stagione non sta certo vantando una grande efficacia offensiva. Per lasciarlo partire, i brianzoli chiedono non meno di 25 milioni di euro e la cifra potrebbe essere addirittura molto più alta.

Il possibile sostituto piaceva anche alla Fiorentina

In caso di offerta irrinunciabile, il Monza dovrà farsi trovare pronto. Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, piace tra gli altri anche Francesco Camarda del Milan: un giocatore che la sfida del Brianteo tra i brianzoli e la Fiorentina avrebbe potuto viverla da protagonista. In estate, infatti, Paratici ha provato a portarlo a Firenze ma i rossoneri hanno fatto muro.