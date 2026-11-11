Cresciuto nella Fiorentina, a suo agio in A col Monza. Kouadio al debutto in U21: "Punto sempre più in alto"

Tra i volti nuovi dell'Under 21 di Silvio Baldini c'è anche Eddy Kouadio, difensore di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito al Monza dove si sta rendendo protagonista di un buon inizio di stagione.

La gioia per la chiamata in azzurro

“Sto vivendo un bellissimo momento. Quello dell’Under 21 è, come si vede anche da fuori, un gruppo fantastico in cui mi sto trovando benissimo. Sono stato davvero felice per la chiamata, non vedevo l’ora di esserci. Siamo molto uniti, alcuni ragazzi li conoscevo già: è come una piccola famiglia”.

Grandi ambizioni

"Ho fatto un lungo percorso per arrivare in Nazionale e punto ad arrivare sempre più in alto. Francia e Belgio sono due squadre molto forti: saranno due amichevoli importanti, che ci serviranno per costruire il nostro percorso. Come ci ha già detto il mister, dovremo giocare di squadra e lavorare bene per arrivare pronti: è così che si costruiscono i risultati”. Su Baldini, Kouadio aggiunge: “Mi ha introdotto ai suoi principi, mi ha mostrato come si lavora e quali sono le sue idee. Tutto quello che stiamo facendo è in funzione di giugno, quando ci sarà l’Europeo: proveremo, perché no, a vincerlo”.