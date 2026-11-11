Amatucci cresce in Spagna e diventa un rimpianto. Kouadio il vice re degli intercetti

Due percorsi diversi, accomunati dalla capacità di farsi spazio lontano da Firenze. Riflettori accesi stamani da parte del Corriere Fiorentino su Lorenzo Amatucci e Eddy Kouadio, giovani che stanno trovando continuità e riconoscimenti dopo aver lasciato la Fiorentina. Con una differenza sostanziale nelle prospettive del club viola, che ha ceduto definitivamente il centrocampista e conserva invece il controllo sul difensore.

Amatucci

Ha salutato Firenze dopo appena 20 minuti in prima squadra e tre prestiti. Il Deportivo La Coruña lo ha acquistato per una cifra di poco superiore ai 2 milioni di euro, con la Fiorentina che ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita. Una tutela economica mentre, sul piano tecnico, il rendimento del classe 2004 alimenta il dibattito sull’opportunità di averlo lasciato partire.

In Spagna la scommessa sta dando risultati. Amatucci è stato schierato titolare in otto delle prime nove partite di Liga, diventando un riferimento nella costruzione del gioco. I suoi numeri raccontano un centrocampista coinvolto e preciso, con 65,4 tocchi a partita, il 91% di accuratezza nei passaggi e appena 7,7 palloni persi di media.

Alla qualità nella gestione del possesso si aggiunge un contributo difensivo significativo. I 2,9 contrasti e 3,4 recuperi a gara completano il quadro di un giocatore che sta dimostrando di poter incidere in entrambe le fasi. Una crescita che, secondo il quotidiano, a Firenze viene già vissuta come un rimpianto.

Kouadio

Diversa la situazione di Kouadio, ventenne trasferitosi al Monza in prestito secco. La Fiorentina ne segue con soddisfazione i progressi, sapendo di poterlo riavere a disposizione al termine dell’esperienza brianzola.

Il lavoro con Ivan Juric lo ha portato fino al secondo posto in Serie A per intercetti, con 2,4 ogni novanta minuti. Prestazioni che hanno attirato anche l’attenzione di Roberto Mancini, fino alla chiamata in nazionale dello scorso ottobre. Per Kouadio, la continuità trovata al Monza sta diventando un’occasione concreta per costruirsi un futuro anche in maglia viola.