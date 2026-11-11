Due giorni di stacco post ko con l'Atalanta: da oggi, il Monza inizia a pensare alla Fiorentina

Reduce da 4 sconfitte consecutive e in piena zona retrocessione, il Monza ha deciso di prendersi 48 ore di pausa prima di iniziare a preparare il match contro la Fiorentina in programma al rientro. La ripresa degli allenamenti, infatti, è stata fissata per oggi dopo 2 giorni di riposo.

Si rivede il capitano

Come riporta Monza-news.it, ella partitella svoltasi in una metà campo ha partecipato anche Matteo Pessina. Il capitano era già stato convocato per la sfida di domenica scorsa contro l'Atalanta, ma era rimasto in panchina.

Out un ex viola

Non si è visto invece Michael Folorunsho, che ha militato nella Fiorentina tra gennaio e giugno del 2025. Il centrocampista ha già saltato tre partite per via di un problema al polpaccio. Da valutare anche Birindelli e Maye, indisponibili domenica contro i bergamaschi di Sarri.