La Roma cerca rinforzi a centrocampo e piomba su un ex obiettivo della Fiorentina. E quest'anno è in scadenza di contratto..

La Roma vuole un rinforzo a centrocampo in vista del ritorno in Champions League: l’obiettivo è inserire in rosa un giocatore di esperienza internazionale, con caratteristiche fisiche e tattiche ben precise, senza però incidere eccessivamente sul budget, destinato in larga parte al reparto offensivo. E secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb i giallorossi starebbero pensando a due giocatori in scadenza di contratto, che quindi arriverebbero a parametro zero, uno dei quali accostato per molto temp alla Fiorentina.

La Roma piomba su Kessie, preferito a Freuler

Il primo è Frank Kessie, da tempo sul taccuino della dirigenza giallorossa. L'ivoriano, reduce da un buon Mondiale, gradirebbe un ritorno in Serie A ed è disposto a ridurre sensibilmente lo stipendio percepito all'Al-Ahli. La richiesta iniziale, circa 4,5 milioni netti, resta però superiore ai parametri fissati dalla Roma. A suo favore gioca l'età, i suoi 29 anni rispetto ai 34 dell’altro obiettivo potrebbero fare la differenza. Tra i profili seguiti c'è infatti anche Remo Freuler, che il 30 giugno si svincolerà dal Bologna. Lo svizzero avrebbe già avuto contatti con Gian Piero Gasperini, desideroso di ritrovare uno dei suoi uomini di fiducia ai tempi dell'Atalanta. L'operazione, anche dal punto di vista economico, appare sostenibile: l'ingaggio previsto si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Per l'operazione non è necessaria una cessione

L'eventuale arrivo di un centrocampista esperto non dipenderebbe comunque dal futuro di Manu Koné. Gasperini vuole un elemento affidabile che possa garantire equilibrio e offrire maggiore flessibilità tattica, permettendo di sfruttare al meglio anche Cristante, Pisilli ed El Aynaoui nel corso della stagione.