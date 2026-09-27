Atta: "Io, Fagioli e Ouali possiamo coesistere a centrocampo. Europa? Non dobbiamo porci limiti, ma..."
Arthur Atta ha rilasciato un'intervista in esclusiva al Corriere Fiorentino, pubblicata nell'edizione odierna del giornale: tra i temi toccati dal centrocampista della Fiorentina, anche gli obiettivi della squadra ed il rapporto coi suoi compagni.
Sull'obiettivo europeo
Queste le sue parole: "Obiettivo Europa? Credo che non dobbiamo porci limiti, ma avere un obiettivo comune: diventare squadra. È questa la prima cosa da fare se vogliamo essere protagonisti, dato che il talento certamente non ci manca".
“Sui compagni di reparto…”
Spazio anche ad una riflessione sui suoi compagni di reparto: "Un centrocampo con me, Fagioli ed Ouali? Secondo me possiamo coesistere, ma anche qui tutto passa dal concetto di cui parlavo prima: restare connessi e pensare da squadra".
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