Non solo l'Atalanta: due club inglesi si muovono per Gudmundsson

Il futuro di Albert Gudmunsson è sempre più lontano dalla Fiorentina. Un fallimento tecnico pressoché totale quello dell'islandese, mai davvero sbocciato in maglia viola da quando è arrivato dal Genoa. Su di lui c'è il forte interesse dell'Atalanta di Maurizio Sarri, che però potrebbe non essere l'unica pretendente.

Interesse dalla Premier

Secondo La Nazione, infatti, su Gudmundsson ci sarebbero anche due club inglesi. Aston Villa e Bournemouth hanno fatto due sondaggi esplorativi con la Fiorentina per capire la fattibilità dell'operazione. Dal canto suo l'islandese potrebbe gradire l'opportunità di fare un'esperienza in Premier League.