Boban: "Pio Esposito si muove come Dzeko. Edin più veloce di quanto sembrasse, era impossibile da raggiungere"
Recentemente, la punta dell'Inter, Francesco Pio Esposito, ha confessato di avere come idolo personale, l'attuale attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko.
“Dzeko molto più veloce di quanto sembrasse”
E su questo argomento si è inserito anche l'ex centrocampista del Milan e della nazionale croata, Zvonimir Boban, che ha detto a Sky: “Conosco Dzeko fin da quando era piccolo e posso dire che Pio Esposito si muove in modo simile a lui. Ma Edin era molto più veloce di quanto sembrasse. Quando partiva, era impossibile raggiungerlo”.
“La velocità un handicap”
Inoltre: "Spero che Esposito migliori anche su questo aspetto, anche se la velocità nel calcio difficilmente può essere migliorata di molto. Data la sua classe e la sua visione di gioco, può davvero diventare un giocatore importante. Forse la sua velocità gli impedirà di raggiungere livelli ancora più alti" ha concluso Boban.