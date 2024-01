Traore è guarito dalla malaria: il giocatore del Bournemouth torna sul mercato

Junior Traorè è guarito

Nelle scorse settimane Hamed Junior Traore, in uscita dal Bournemouth, era stato accostato alla Fiorentina prima che si scoprisse che il giocatore aveva contratto la malaria durante il ritiro con la Nazionale. Dopo il ricovero in ospedale e diverse settimane lontano dal campo, Traore adesso è finalmente guarito e - come annunciato dal suo allenatore - presto potrà rientrare.

Di nuovo sul mercato

Una notizia positiva innanzitutto per la salute del ragazzo, ma interessante anche in chiave mercato. Secondo quanto riporta TMW, Traore potrebbe tornare disponibile per un prestito con diritto di riscatto, oppure per un trasferimento a titolo definitivo in caso di offerta di almeno 20 milioni. Vedremo se la Fiorentina, che anni fa lo aveva addirittura acquistato dall'Empoli, tornerà a interessarsi a lui.