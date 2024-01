Dragusin al Tottenham per 30 milioni: il difensore rumeno batte il record di un ex Fiorentina

Dragusin vola agli Spurs

In questi giorni la notizia di mercato più eclatante non riguarda la Fiorentina, bensì Genoa e Tottenham. Il protagonista è Radu Dragusin, passato dal Grifone agli Spurs per ben 30 milioni.

Battuto Adrian Mutu

Una cifra che permette a Dragusin di stabilire un nuovo record, ovvero quello di giocatore rumeno più pagato della storia. Primato che l'ormai ex Genoa ha strappato proprio a un ex giocatore della Fiorentina, ovvero Adrian Mutu. Non parliamo del passaggio del Fenomeno dalla Juventus ai viola, ma di quello dal Parma al Chelsea che andò in porto per 19 milioni di euro.