Stefano Cecchi, giornalista e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno sollevando il tema dell'allenatore della Fiorentina e sull'eventuale permanenza di Vanoli sulla panchina gigliata.

Su Vanoli

“Ho come l'idea che Vanoli sia un personaggio mediatico che non buca il video, dove si sottolinea solo l'errore. Però c'è da dire che ha preso una squadra a 4 punti e l'ha cambiata, anche se non subito: c'è chi dice che la svolta arriva con Paratici, ma io ho qualche dubbio sul mercato che non mi ha convinto. Perlomeno adesso hai un uomo di calcio vero in società, un punto di riferimento. Vanoli invece ha avuto l'intuizione di Parisi ala destra, come di Fagioli da regista: non basta per una riconferma, ma le critiche che gli vengono mosse sono troppe. Io la sufficienza gliela do, anzi: se dovesse vincere la Conference, come fai a non riconfermarlo?”.

Su Kean

“Con Kean è mancato qualcosa quest'anno, dopo che per un largo periodo di tempo ha dato tanto alla Fiorentina. Che ci porti la salvezza e un trofeo, anche perché l'anno prossimo difficilmente rimarrà a Firenze”