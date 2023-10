Giani: "Ben venga lo stimolo degli Europei, daremo massimo appoggio a una candidatura per Firenze. Si sbloccherebbero le risorse per lo stadio"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto sull'eventuale candidatura di Firenze per ospitare gli Europei 2032. Ecco le sue parole, riportate da ANSA: “Lo stimolo dell'evento dà sempre un'accelerazione. Sono convinto che quando c'è uno stimolo del genere serve sempre. Ben venga, anzi come Regione Toscana daremo massimo appoggio a una candidatura per Firenze ad ospitare gli Europei di calcio”.

E aggiunge: “Ritengo che a quel punto si sbloccherebbero anche le risorse per lo stadio di Firenze. Restaurare e dare una vocazione moderna a un'opera così diventerebbe un fatto importante non solo per Firenze, ma per tutto il Paese”.