L'Italia si fa valere e ferma la Francia a Parigi. Fagioli parte titolare e...

Gran bella partita dell'Italia allenata dal ct Roberto Mancini che a Parigi pareggia in rimonta contro la Francia per 1-1.

La cronaca della gara

L'Italia nei primi minuti di gioco ha subito una grande occasione con l'ex attaccante della Fiorentina Kean che a due passi salla porta calcia su Maignan. Poi ci prova Frattesi ma la sua conclusione finisce fuori. Nella ripresa al 56' Olise spedisce su punizione sotto la traversa il gol del vantaggio dei transalpini, poi al 68' Bastoni irrompe in area su un pallone perso dopo un malinteso tra Rabiot e Da Cunha e sigla il pareggio. All'85' la Francia resta in dieci per somma di cartellini Upamecano, e tre minuti dopo Barella che calcia alto da buona posizione. Poi è Donnarumma a salvare tutto parando la conclusione di Camavinga. La prossima gara dell'Italia in Nations League sarà lunedì sera nuovamente contro la Turchia allenata dall'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella.

La partita di Fagioli

Partita di presenza e sostanza per il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, che gioca un buon numero di palloni e sostituito soltanto al 90' da Scamacca. Quando esce Tonali da mezzala si sposta poi in cabina di regia. Peccato soltanto per il fallo da lui commesso su Cherki nel secondo tempo: un intervento decisivo per fermare una potenziale occasione da gol dei transalpini, ma che ha causa toil calcio di punizione finalizzato da Olise.