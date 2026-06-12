​​

header logo

Intanto il Palermo blinda un ex esterno della Fiorentina per la prossima stagione

Redazione /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Dopo il passaggio a titolo definitivo dalla Fiorentina al Palermo, Niccolò Pierozzi è pronto a legarsi a lungo al club rosanero. Secondo quanto riporta Il Giornale di Sicilia, la società è pronta ad alzare il muro di fronte alle offerte che arriveranno nel corso dell'estate per l'esterno italiano.

Per Inzaghi è incedibile

Nonostante l'espulsione nel ritorno della semifinale playoff contro il Catanzaro, Inzaghi ritiene Pierozzi un giocatore fondamentale in vista della prossima stagione e ha chiesto alla società di dichiararlo incedibile. 

Notizie correlate
💬 Commenti (1)