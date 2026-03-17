Dopo i fantasmi di questa stagione arriva una notizia bellissima. Sarebbe delittuoso non chiudere i giochi

Tre punti che valgono sei, che portano la Fiorentina a più quattro dalla zona retrocessione e che allo stesso tempo mettono la Cremonese ko dal punto di vista della classifica ma anche da quello psicologico.

Fondamentale

Una vittoria che peserà tantissimo, bella, rotonda e fondamentale. Ottimo l’approccio, ottima l’interpretazione tattica, ottimo l’atteggiamento di una squadra che ha dimostrato di avere più fame e maggiore qualità. Adesso il vantaggio è ghiotto ed è chiaro che candidate numero uno alla retrocessione sono Pisa, Verona e Cremonese. Poi c’è il Lecce, ma fino al Cagliari nessuno può considerarsi salvo e tranquillo. Occorrerà non abbassare la guardia, perché questa squadra rimane totalmente inaffidabile in questa stagione.

Giovedì c’è il ritorno in Europa, un po’ di testa adesso potrà tornare anche lì, in una sfida che probabilmente vedrà in campo qualche titolare in più rispetto al recente passato. L’aria è finalmente migliore, ci voleva una serata così.

Imperativo in campionato

Inter, Verona, Lazio e Lecce: questo recita il calendario in campionato nelle prossime gare. Due in casa e due fuori. Con l’imperativo di battere gli amici gialloblù, purtroppo destinati alla retrocessione e di non perdere contro l’ex Corvino, in questo momento dietro di un punto. La Fiorentina adesso ha in mano il proprio futuro e la Serie A. Sarebbe delittuoso non chiudere i giochi. La squadra è viva e anche salva in questo momento e scusate se è poco visto dove eravamo fino a poco tempo fa. Dopo i fantasmi di questa stagione questa è una notizia bellissima.