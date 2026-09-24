Italiano: "Se Vlahovic non fosse andato via, quella Fiorentina avrebbe fatto di più. Firenze mi ha messo in mostra in Europa"

Prima Firenze, poi Bologna e ora Istanbul. Queste le piazze in cui ha allenato negli ultimi anni Vincenzo Italiano.

“Giocando in Europa si cresce”

In Turchia le cose stanno andando benissimo per lui, almeno in questo inizio di stagione, ma il tecnico siciliano (nato però in Germania) non dimentica da dove viene: “Firenze e Bologna? Mi hanno dato la possibilità di mettermi in mostra in Europa - ha detto al Corriere dello Sport-Stadio - E in Europa si cresce, ci si confronta con realtà superiori. Ho capito ritmi e velocità, ho messo nel bagaglio la gestione dei tre impegni settimanali”.

“E se Vlahovic fosse rimasto…”

Ha ricomposto la coppia con Vlahovic che si stava cementando in maglia viola: “In quei sei mesi a Firenze è stato incredibile, 20 partite e 20 gol. Sono convinto che quell’anno avremmo potuto fare di più se non fosse andato via, anche se abbiamo fatto bene. Negli anni successivi ho avuto attaccanti di valore, ma del suo calibro no. Comunque, in cinque anni tra Fiorentina e Bologna, credo che sia stato fatto un grandissimo lavoro, raggiungendo traguardi importanti”.