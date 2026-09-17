Apre l'ex viola Nico Gonzalez, poi è goleada: la Juventus di Spalletti risorge in Europa League

La Juventus doveva reagire dopo la sciagurata sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e la reazione è arrivata. Successo debordante quello ottenuto dai bianconeri, contro gli olandesi del NEC all'esordio nella nuova edizione dell'Europa League.

Partita chiusa in poco più di mezz'ora

Dopo il ko di ieri sera del Milan contro il Benfica, qualche fantasma ha iniziato ad aleggiare anche all'Allianz Stadium. Dubbi però spazzati via dalla netta superiorità della Juventus, avanti già al 9' con il gol dell'ex Fiorentina Nico Gonzalez. La formazione di Spalletti ha poi continuato ad attaccare, arrotondando già il punteggio nel corso del primo tempo con i primi sigilli italiani di due nuovi arrivati ovvero Alajbegovic e Woltemade.

In rete anche il giocatore più discusso

Nella ripresa, la fame offensiva dei bianconeri ha prodotto altre due reti e sempre da giocatori giunti a Torino in estate. Al 75' è stato il turno di Celik, mentre a 8 minuti dal 90' il pokerissimo lo ha messo a segno Kolo Muani provando ad allontanare le critiche per un inizio di stagione al di sotto delle attese. La Juve dunque parte col piede giusto in Europa, in attesa di mostrare miglioramenti anche in campionato.