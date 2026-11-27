Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha commentato la partita del Milan, uscito vittorioso in casa dell'Olympiakos per 2-4. Particolare attenzione (e non positiva) se l'è presa un giocatore accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi.

Su Estupinan

“Estupinan ha ormai il complesso di giocare con la maglia del Milan, basta guardarlo in faccia quando le telecamere lo inquadrano nei momenti clou: ha il terrore dipinto sul volto. E, se hai il terrore di sbagliare, è matematico che ti possa capitare di sbagliare”.

Nome già noto

Fu proprio il Corriere dello Sport a parlare dell'interessamento per il laterale ecuadoregno da parte di Paratici, che potrebbe puntarci per il mercato di gennaio.