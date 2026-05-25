Coppa Italia, per la Fiorentina c'è aria di derby. Un clamoroso incrocio col Pisa (o con l'Empoli)

Niente testa di serie, quest'anno la Fiorentina entrerà prestissimo a giocare in Coppa Italia, nei trentaduesimi di finale.

Il primo avversario

Il primo avversario dei viola sarà uno tra il Benevento e la seconda della Serie C. Si giocherà in casa della miglior qualificata, in questo caso ovviamente la Fiorentina.

Aria di derby

Ma è ai sedicesimi che la questione si fa interessante perché i viola, qualora riuscissero a superare il primo turno, si vedranno davanti la vincente di Pisa-Empoli. Quindi un derby a tutti gli effetti, in entrambi i casi. Suggestivo e clamoroso sarebbe l'incrocio col Pisa che c'è stato quest'anno in Serie A dopo tantissimi anni.

La testa di serie

La testa di serie dalla parte della Fiorentina è il Napoli. Agli ottavi chi esce vincitore dai trentaduesimi e sedicesimi farà visita alla formazione partenopea.