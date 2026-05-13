A Sarri non riesce il miracolo, l'Inter trionfa in Coppa Italia e completa la doppietta domestica

L'Inter alza al cielo la settantanovesima edizione della Coppa Italia e, data la vittoria anche dello scudetto, completa la doppietta domestica. All'Olimpico di Roma la squadra di Chivu ha giocato una partita da squadra matura e sicura dei propri mezzi.

L'andamento del match

I nerazzurri sono passati in vantaggio al 14esimo minuto con un pizzico di fortuna. Il cross su calcio d'angolo di Dimarco viene soltanto sfiorato di testa da Thuram; la traiettoria del pallone devia leggermente e inganna Marusic, che con un goffo colpo di testa mette la palla dentro la propria rete. Anche il secondo gol dell'Inter ha la complicità della difesa laziale. Al 35esimo minuto Nuno Tavares perde un pallone sanguinoso sulla propria mediana. Dumfries si invola verso la porta difesa da Motta e poi serve alla perfezione Lautaro Martinez. L'attaccante argentino non può sbagliare dovendo solo appoggiare il pallone in rete. Nel secondo tempo i neo-campioni d'Italia hanno rallentato i ritmi cercando di addormentare la partita. Solo un'occasione concessa ai laziali, con Noslin che è riuscito a girarsi al centro dell'area, tirando però fuori a pochi centimetri dal palo.

Trionfo Inter

L'Inter torna a vincere la Coppa Italia a tre anni di distanza e ottiene il decimo successo della propria storia in questo torneo. L'ultima affermazione nerazzurra nella coppa domestica risale al 2023, quando in finale batté proprio la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sarri, che ha guardato la partita dalla tribuna a causa dell'espulsione in semifinale, non è riuscito a completare la straordinaria cavalcata con la sua Lazio.