La Gazzetta dello Sport: Un mago in viola...con un sinistro geniale da gestire

Due pagine sulla Fiorentina su La Gazzetta dello Sport di oggi.

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Il titolone della rosea è: “Un mago in viola”. E ancora: “Mastantuono vicino colloquio con Grosso. Oggi fumata bianca?”. Sommario: “Prestito secco l’ok a un passo Fiorentina e Real trattano su come dividere lo stipendio”.

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Qui c’è un focus sul giocatore, intitolato: “Talento precoce al River Debutto record a Madrid Sinistro geniale da gestire”.